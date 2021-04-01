İHH İzmir Şubesinden Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki açıklaması - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına tepki gösterdi.

Konak meydanında toplanan grup adına basın açıklaması yapan İzmir Genç İHH Üniversite Temsilcisi Murathan Öztürk 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğunu söyledi.

Çin yönetiminin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanları kamplara topladığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Evlerinden çocuk ve eşlerinden, anne-babalarından akraba ve arkadaşlarından işlerinden, okullarından hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3-8 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir."

İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Halil Çelik ise 25 milyon insanın esir tutulduğunu ve dünyanın buna seyirci kaldığını kaydetti.

Yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını dile getiren Çelik, "Bizler, ülkemizin hukuka, insan haklarına saygılı, duyarlı insanları olarak bu zulmü durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Bu zulmün farkındayız. Bu zulme seyirci kalanların farkındayız ve hepsinin karşısındayız. Hz. Ali'nin bir sözü var, 'zulmü durduramıyorsanız ifşa edin'. Biz ifşa etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.