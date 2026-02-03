Ihlara Vadisi'nde Düşme Olayı - Son Dakika
Ihlara Vadisi'nde Düşme Olayı

03.02.2026 23:30
Aksaray'da Ihlara Vadisi'ni izlerken 50 metre yükseklikten düşen Sabiha Koyuncu yaralandı.

AKSARAY'da Ihlara Vadisini izlerken yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen Sabiha Koyuncu (45) yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen Sabiha Koyuncu, vadiyi izlerken belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yükseklikten vadinin zeminine düştü. İhbar üzerine adrese jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşerken ağaçlara takılmasıyla, düşme hızının yavaşladığı belirlenen Koyuncu, sedye ile taşınarak vadiden yukarıya çıkartıldı. Koyuncu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ihlara Vadisi, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi'nde Düşme Olayı

