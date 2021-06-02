İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek "Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.

Muş konu hakkında şunları söyledi:

İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3'lük artışla 85.2 seviyesine taşımız durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193.3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat. İhracatımızı 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82.3'E YÜKSELDİ"

İthalat ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7.8 puan artışla yüzde 82.3'e yükseldi.