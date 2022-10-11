Manisa'da 72 yaşındaki şahıstan, "İhsan hala" olarak bilinen Ali İhsan Çolak'a borç tepkisi: 5 yıl önce aldığı 1200 TL'yi ödemiyor - Son Dakika
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Manisa'da 72 yaşındaki şahıstan, "İhsan hala" olarak bilinen Ali İhsan Çolak'a borç tepkisi: 5 yıl önce aldığı 1200 TL'yi ödemiyor

11.10.2022 11:31

Manisa'da 72 yaşındaki Halil İbrahim Ersem, 4 yıl boyunca temizliğe gelen ve kentte "İhsan Hala" olarak da bilinen trans kadın 54 yaşındaki Ali İhsan Çolak'ın, kendisinden 1200 TL borç aldığını ileri sürüp 5 yıldır bu parayı geri alamadığını söyledi. Ersem, "Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi" yazılı kağıtları mahalledeki duvar, elektrik direkleri ve kahvehanelerin duvarlarına astı.

Akhisar ilçesi kırsal Kayışlar Mahallesi'nde yaşayan 'İhsan Hala' olarak bilinen trans kadın Ali İhsan Çolak, komşu mahallede Yeniosmaniye'de yaşayan evli, Halil İbrahim Ersem'in evine 2013-2017 yılları arasında temizliğe gitti. İddiaya göre, Çolak, evine temizliğe gittiği Ersem'den 1200 TL borç para aldıktan sonra bir daha temizliğe gitmediği gibi parayı da geri ödemedi.

Trans İhsan Hala'ya afişli borç tepkisi! 72 yaşındaki Halil İbrahim Ersem borcumu ödemiyor diye afiş bastı

'HALA DENİLEN İHSAN PARASINI ÖDEMİYOR' DİYE AFİŞ DAĞITTI

Duruma sinirlenen Ersem, 'Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi' yazılı kağıtlar hazırlatıp mahalledeki duvar, elektrik direkleri ve kahvehanelere yapıştırdı. 1200 TL'nin kendisi için önemli olmadığını fakat kendisine yapılan haksızlığa tahammül edemediğini belirten Halil İbrahim Ersem, "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle İhsan'ı evime temizliğe çağırdım. Yaklaşık 4 sene üst üste geldi. 2017 yılında 'Amca sıkıntım var, bana bir miktar para verebilir misin' dedi. Ne için olduğunu sorduğumda, 'Biliyorsun, kadınlar ve benim durumumda olan kişiler, babalarının emekli aylığından yararlanabiliyor. Bankaya biraz borcum var. Borcumu kapatıp biraz kredi çekeceğim, o parayla ameliyat olarak kadın olup, babamın emekli parasından yararlanacağım' dedi.

Trans İhsan Hala'ya afişli borç tepkisi! 72 yaşındaki Halil İbrahim Ersem borcumu ödemiyor diye afiş bastı

"ACIDIM, KURBAN PARAMI VERDİM"

Ben de durumuna acıdığım için bayrama yakın evdeki kurban param olan 1200 TL'yi kendisine verdim. Borcu ödemedi. Her gördüğümde, 'Ne oldu' diye sorduğumda, bahaneler uydurdu. Ben de karşılığında temizliğe gelerek ödeyebileceğini söyledim. Ancak, çağırdığımda temizliğe de gelmedi. Ardından matbaaya gidip, halkın bu kişinin nasıl biri olduğunu öğrenmesi, borç vereceklerse dikkatli olmaları için uyarmak için her yere yapıştırmak üzere 'Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi' yazılı kağıtlar bastırdım. Bu suçsa, suçuma razıyım. Paramı alana kadar da bunu yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu.

'ASLA ÖYLE BİR BORCUM YOK'

Ali İhsan Çolak ise Ersem'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Halil İbrahim Ersem'e asla öyle bir borcum yok. Kendisinin evine temizliğe gidiyordum. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Duvarlara ve kahvehanelere benim hakkımda yazı yazdığı için yasal süreci başlattım. Beni ne zaman görse hakaret ediyor. Sonuçlarına katlanacak. Kadın olmak zor, bizim gibilerinin toplumda yaşaması daha zor. Gereken neyse yapılsın istiyorum, adalete güveniyorum" diye konuştu.

Trans İhsan Hala'ya afişli borç tepkisi! 72 yaşındaki Halil İbrahim Ersem borcumu ödemiyor diye afiş bastı
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Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu 'İHSAN HALA'YA AFİŞLİ BORÇ TEPKİSİ 'İHSAN HALA'YA AFİŞLİ BORÇ TEPKİSİ
Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 72 yaşındaki şahıstan, 'İhsan hala' olarak bilinen Ali İhsan Çolak'a borç tepkisi: 5 yıl önce aldığı 1200 TL'yi ödemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 72 yaşındaki şahıstan, "İhsan hala" olarak bilinen Ali İhsan Çolak'a borç tepkisi: 5 yıl önce aldığı 1200 TL'yi ödemiyor - Son Dakika
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