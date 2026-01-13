İhsaniye'de Eğitime Kar Engeli

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle İhsaniye ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Ocak'ta eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesi, Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli, Şeyhyahşi, Otluk ve Çukurca köyleri ile Hocalar ilçesine bağlı Örtülü, Örencik ve Yağcı köylerinden yapılan taşımalı eğitime de bir gün ara verildiği bildirildi.

Belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.