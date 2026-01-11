İİT'den İsrail'in Somaliland Tanımasına Red - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İİT'den İsrail'in Somaliland Tanımasına Red

11.01.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİT, İsrail'in Somaliland'ı tanımasını uluslararası hukukun ihlali olarak reddetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Bakanlar Toplantısında İsrail'in, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini resmen tanıması reddedilerek, bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT ana merkezinde gerçekleştirilen Olağanüstü İİT Bakanlar Toplantısının sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı.

Açıklamada, toplantıda, "İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Somali'deki gelişmelerin ele alındığı" belirtilerek, İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasının reddedildiği ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsrail'in Somaliland bölgesini resmen tanımasının, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenlik ve istikrara doğrudan bir tehdit oluşturan tehlikeli bir adım" olduğunu kaydetti.

İİT'nin, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Taha, Filistin'deki duruma da değinerek, "İsrail'i, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye zorlamanın gerekliliğini" vurguladı.

Taha ayrıca, tüm sınır kapılarının açılarak Gazze'ye insani yardım girişinin güvence altına alınmasının önemine değindi.

İsrail Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den İsrail'in Somaliland Tanımasına Red - Son Dakika

Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 04:20:33. #7.11#
SON DAKİKA: İİT'den İsrail'in Somaliland Tanımasına Red - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.