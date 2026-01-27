İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez (84) Balıkesir'in Gönen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çömez için Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, çok sayıda partili ile Turhan Çömez ve ailesi katıldı.

İkbal Çömez'in cenazesi Paşaçiftlik Mahallesi Camisi'ndeki ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.