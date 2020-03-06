İkitelli OSB Çalışanları Koronavirüs Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkitelli OSB Çalışanları Koronavirüs Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika

İkitelli OSB Çalışanları Koronavirüs Hakkında Bilgilendirildi

14 dakika önce

İkitelli OSB, kurum çalışanlarının sağlığına yönelik tehditleri gidermek ve önlem almak amacıyla Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

İkitelli OSB Çalışanları Koronavirüs Hakkında Bilgilendirildi, System.String[]

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve İşyeri Hekimi Dr. Şeyhmus Aydın tarafından verilen eğitimde; virüsün bulaşma evresi, tedavi süreci ve işyerlerinde alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Dr. Şeyhmus Aydın, Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde çıktıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs nedeniyle çalışanlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın; 'Dünyada hızla yayılan Koronavirüs konusundaki son gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle kötü bir durum karşısında önlem almak adına bu bilgilendirme toplantısını yapma gereği duyduk. Umarız virüs ülkemize gelmeden bu kötü günleri bir an önce atlatırız.' diye konuştu.

Şeyhmus Aydın, Koronavirüs, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:19 Kaynak: Bültenler
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