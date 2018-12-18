İKSV Galaları "SİBEL" İle 2018'e Veda Ediyor

2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, yılın son ayında Sibel filmini başrollerini paylaşan Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil ve film ekibinin katılımıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturuyor.

İKSV Galaları 2018'in son günlerinde, C¸agˆla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği, 30'u aşkın uluslararası festivalde gösterilen ve birçok ödül kazanan üçüncü filmleri Sibel'i sinemaseverlere sunuyor. Sibel, 27 Aralık Perşembe akşamı 21.30'da Cinemaximum City's Nişantaşı'nda gösterilecek.

Başrollerini Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı Sibel'in senaryosunu Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Giullaume Giovanetti birlikte yazdı. Fransa-Almanya-Lüksemburg-Türkiye ortak yapımı olan Sibel'in oyuncu kadrosunda Emin Gürsoy, Elit İşcan ve Meral Çetinkaya yer alıyor. C¸agˆla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin önceki filmleri Noor/ Nur (2012) ve Ningen (2013) İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti.

Sibel, ata mirası ıslık diliyle iletişim kurulan bir köyde geçiyor ve çocukluğundan beri dilsiz olan 25 yaşındaki Sibel'in ormanda saklanan bir adamla yakınlaşmasını ve içinde ilk kez farkına vardığı yeni bir gücün uyanmasını konu alıyor. Sibel, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de çekildi. Bölgede yüzyıllardır kullanılan, filmin temelindeki "Islık Dili" 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

Sibel, dünya prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali'nde FIPRESCI, Genç Jüri ve Ekümenik Jüri Ödülü; 18. Brüksel Akdeniz Filmleri Festivali'nde Cineuropa Ödülü, Pays de Fayence'da İzleyici Ödülü, Amiens'de CCAS Jüri Ödülü, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film, Hamburg Film Festivali'nde Avrupa Yapımcılar Ödülü, Cinémed Montpellier'de İzleyici ödülü ve Eleştirmenler Ödülü; Roma MedFilm Festivali'nde Üniversite Jürisi Ödülü'nü kazandı.

Sibel rolünü üstlenen Damla Sönmez, 25. Uluslararası Adana Film Festivali, 55. Ulusal Yarışma, 6. Muret Film Festivali'nde (Fransa) En İyi Kadın Oyuncu ve 20. Eskişehir Film Festivali'nde Yılın Performansı ödüllerine, geçtiğimiz günlerde sona eren Londra Film Haftası'nda ise En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Sinemaseverler, Sibel'i vizyon tarihinden önce, DHL sponsorluğundaki İKSV Galaları kapsamında izleyebilecekler.