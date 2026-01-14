İKV: AB Yatırımları Ekonomimizin Can Damarı - Son Dakika
Ekonomi

İKV: AB Yatırımları Ekonomimizin Can Damarı

14.01.2026 11:17
İKV Başkanı Zeytinoğlu, AB'nin önemine ve Türkiye-AB ilişkilerine dikkat çekti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin önemli bir parçası olduklarını belirterek, "AB yatırımları bugün de ekonomimizin can damarlarından birini oluşturuyor. Küresel düzlemde ve AB'de olan değişimler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor." dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfının 60'ıncı yılını kutladığı etkinlik, iş ve siyaset dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Zeytinoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 60 yıl önce İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odasının öncülüğünde kurulduğunu ifade etti.

Vakfın kuruluşunun, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, İKV'nin temel amacının Türkiye'nin dış ilişkilerini geliştirerek ülkenin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, AB üyesi olan birçok ülkenin üyelik sürecine henüz çok uzak olduğu bir dönemde Türk iş dünyasının vizyoner bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Türkiye'nin AB sürecini araştırıp bilgi üretecek bir düşünce kuruluşuna ihtiyaç vardı. Bu vizyoner bakış açısının ne kadar yerinde olduğu zaman içinde daha net anlaşıldı." diye konuştu.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ilişkilerde kritik dönemeçlerin aşılmasında İKV'nin önemli rol oynadığını kaydeden Zeytinoğlu, "AB ekonomisinin önemli bir parçası olduk. AB yatırımları bugün de ekonomimizin can damarlarından birini oluşturuyor. Küresel düzlemde ve AB'de olan değişimler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi AB'ye, AB'yi Türkiye'ye anlatıyoruz"

Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'yi AB'ye, AB'yi Türkiye'ye anlatan bir kurum olarak Türkiye'nin AB uzmanı unvanını kazandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, AB'nin ve dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, dijitalleşme, büyük veri ve yapay zekanın artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Zeytinoğlu, dünyada ulusların daha fazla işbirliği yapması gereken bir dönemde uluslararası kurum ve normların zayıfladığına işaret ederek, "İnsanlığın bugüne kadarki tecrübelerinden yeterince ders çıkarılmıyor, savaşlar ve soykırımlar devam ediyor. İKV gibi kurumlara böyle dönemlerde çok daha önemli görevler düşüyor." dedi.

Kaynak: AA

