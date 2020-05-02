İlahiyatçı Prof. Dr. Duman:

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Soner Duman, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla bayram namazının kılınamayabileceğini söyledi.



SAÜ İletişim Koordinatörlüğünce yayınlanan "Prof. Dr. Ahmet Bostancı ile Ramazan Sohbetleri" adlı YouTube canlı yayın programına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi H. Mehmet Günay ile SAÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Duman konuk olarak katıldı.



Programda izleyicilerden gelen sorulara da yanıt verilirken, Prof. Dr. Soner Duman, bir izleyicinin korona virüs salgının devam etmesi durumunda bayram namazının kılınıp kılınamayacağı sorusuna yanıt verdi. Salgının devam etmesi durumunda bayram namazının kılınamayacağını belirten Prof. Dr. Duman, "Bayram namazını kılmayacağız o zaman. Bayram namazının yerine geçen bir namaz yok. Cuma namazı kimlere farz ise bayram namazı da onlara vacip. Cuma namazının şartları oluşmuyorsa aynı şekilde bayram namazının da şartları oluşmuyor demektir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA