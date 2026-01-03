Bitlis'in Güroymak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda, mevcut başkan Mehmet Şerif İlbeyi seçimi kazandı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
417 delegenin oy kullandığı seçimde 303 oy alan mevcut başkan İlbeyi, yeniden başkan seçildi.
İlbeyi, oy kullanan delegelere teşekkür etti.
