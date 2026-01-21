İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir." - ANKARA
