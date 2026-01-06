Malezya Başbakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA