Ilgın'da sokak hayvanları için kısırlaştırma ünitesi kurulacak - Son Dakika
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Ilgın'da sokak hayvanları için kısırlaştırma ünitesi kurulacak

7 saat önce

Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Sabri Kocabaş ve diğer yetkililer Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Ilgın'da sokak hayvanları için kısırlaştırma ünitesi kurulacak, System.String[]

Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Sabri Kocabaş ve diğer yetkililer Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Her belediyenin kısırlaştırma merkezi ile besleme odakları, eğitim çalışmaları yapılması gerektiğini ileten Kocabaş, Ilgın Belediyesi'nin bir kısırlaştırma ünitesi kurduklarının bilgisini aldıklarını ifade etti.

Kanuna göre her belediyenin kısırlaştırma merkezi besleme odakları, eğitim çalışmaları yapması gerektiğini dile getiren Kocabaş, şunları kaydetti:

"Başkanımızdan, Ilgın'da bir kısırlaştırma ünitesi kurduğu bilgisini aldık. Ziyaretimize hayvan sever gönüllüler İlkay Eser ve Haytap Temsilcisi Ebru Cumrul ile birlikte Ilgın ilçesinde yapılması planlanan kısırlaştırma birimi için yetkili kurullarla görüştük. Veteriner hekim aynı zamanda meclis üyesi olan Hikmet Koçak'tan da kısırlaştırma birimi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisini aldık.. Ayrıca hayvan severlerimiz tarafından belediye bünyesinde bir veteriner hekimin alınarak yaralı hayvanlara müdahale ve kısırlaştırma yapılmasının önemi vurgulandı. Hayvanları Koruma Kanununa göre hem popülasyonun azalması hem de sokak hayvanlarının uysallaşması için kısırlaştırmanın önemine değinilen toplantılarda sokak hayvanlarının kısırlaştırıldıktan ve küpelenip aşılandıktan sonra ilçenin belirli noktalarında gönüllüler ile iş birliği içerisinde besleme odakları kurularak hayvanların doğal yaşam ortamlarına bırakılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Başkan Ertaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Hayvan Hakları Federasyonu, Kocabaş, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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