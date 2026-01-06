İliç Maden Faciası Davasında Gelişmeler - Son Dakika
İliç Maden Faciası Davasında Gelişmeler

06.01.2026 15:20
İliç maden faciasında 9 işçinin ölümüyle ilgili davada reddi hakim talebi reddedildi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ERZİNCAN) - İliç maden sahasında 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, müştekilerin avukatı, mahkeme başkanının, AK Parti Erzincan Milletvekili ile çekilmiş fotoğrafını mahkemeye sunarak, reddi hakim talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Şubat'a bıraktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanıkların bazıları duruşmada hazır bulunurken, bir kısmı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya müştekiler ile tarafların avukatları da katıldı.

Mahkemede, müşteki ailelerin avukatı Ümit Altaş, Mahkeme Başkanı Yavuz Özcan'ın, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve AK Parti İliç İlçe Başkanı Mehmet Elçi ile fotoğrafını mahkemeye sunarak, başkanın tarafsızlığını kaybettiğini savundu. "Neden Süleyman Karaman'ın yanındasınız, neden aynı fotoğraftasınız?" diye soran Altaş, reddi hakim talebinde bulundu.

Ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız ise oğlunun toprak altında olduğunu ve sanık Cengiz Demirci'nin yurt dışında gezdiğini anlatarak, sanığın mahkemeye getirilmesini istedi.

Heyet, reddi hakim talebini reddetti.

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Reddi hakim talebine ilişkin nihai karar için talebin Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ve diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 17 Şubat'a erteledi.

İddianameden: 12 sanık "asli", 31 sanık ise "tali kusurlu"

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler Köyü'ndeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2'şer aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Hakim, Maden, Son Dakika

