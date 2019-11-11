Son Dakika Haberleri: İlkadım Belediyesi hizmet çadırı Liman Mahallesi sakinlerini misafir etti
Son Dakika Güncel İlkadım Belediyesi hizmet çadırı Liman Mahallesi sakinlerini misafir etti

İlkadım Belediyesi hizmet çadırı Liman Mahallesi sakinlerini misafir etti

6 saat önce

ül emin sıfatıyla ilçemizde yaşayan herkesin emanetçisi olarak belediye başkanlığı görevini sürdürmekteyim" dedi.

İlkadım Belediyesi hizmet çadırı Liman Mahallesi sakinlerini misafir etti, System.String[]

ül emin sıfatıyla ilçemizde yaşayan herkesin emanetçisi olarak belediye başkanlığı görevini sürdürmekteyim" dedi.


Mahallelerin eksiklerinin çözüme kavuşması amacı ile gerçekleştirilen projeyle her mahallenin öncelikli sorunları ön plana alınarak doğru tespit yapıldığı ve tespit sonrası belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğu "Belediye Mahallenizde" hizmet çadırı Liman Mahallesinde kuruldu. Mahalle sakinlerinin sorunların dinleyen Başkan Demirtaş, " İlçemizin farklı mahallelerinde yaşamlarını sürdüren mahalle sakinleri, mahalle muhtarlarımızın fikirleriyle bize yol göstermeleri ile farklı programlarla halkımızın sorunlarını elimizdeki imkanlar ölçüsünde hepsine belki yetişebilmemiz mümkün olmuyor ama sizlerle bu diyaloğumuzu artırıp daha sık görüşeceğiz" diye konuştu.


"Her şey temiz yaşanabilir bir ilkadım için"


Hep birlikte sorunların üstesinden geleceklerini ifade Demirtaş, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Her şey temiz ve daha yaşanabilir İlkadım için" şeklinde konuştu.


"Başkanlık makamını şöhret ve mülk olarak görmedim"


Belediye başkanlık makamını hiçbir zaman 'şöhret ve mülk' olarak görmediğini sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, "2019'da halktan emanet aldığımız belediye başkanlığı koltuğunu kendi malımız, adımızı yücelten şan ve şöhret makamı olarak asla görmedim. Şehr-ül emin sıfatıyla ilçemizde yaşayan herkesin emanetçisi olarak belediye başkanlığı görevini sürdürmekteyim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
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