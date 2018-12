İlkadım'da Rekor Hizmetlerle Hedef 2023

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 2018 yılında yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, yeni yılda tamamlanan bazı büyük projelerin açılışlarının yapılacağını, hizmetlerle dolu serüvenin devam edeceğini söyledi.

Göreve geldiği andan itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile halkı kucaklayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşın temel ihtiyaçlarını gözeterek icraatlarını sürdürüyor. Bu anlayış ile hayata geçirilen hizmetlerden en dikkat çekeni Türkiye'nin birçok belediyesi tarafından örnek alınan cenaze hizmetleri oldu. Bunun yanı sıra titiz bir araştırma sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine giyecek, sıcak yemek, ekmek yardımı gibi yardımlar aralıksız sağlanıyor. Çanakkale-Bursa kültür gezileri ile tarihi yolculuk yapan binlerce İlkadımlı, Bursa'nın tarihi mekanları, türbe ve camileri ile kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Çanakkale'yi görme imkanına sahip oldu.



Ülkenin geleceği için gençlere yatırım



Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlarda büyük bir başarı gösteren İlkadım Belediyesinde geçen yıllarda hizmete giren Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezinde 5 binden fazla genç hayata hazırlanıyor. 5 ayrı lokasyonda hizmet veren İLKEM Eğitim Kurumları ile ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar her yaştan çocuk ve genç eğitim alıyor. Kadifekale Mahallesi Mete Adanır Spor Salonunda her yaşa hitap eden spor dalları ile çocuklar ve gençler kötü alışkanlıklardan korunurken Avrupa'dan dünyaya sayısız madalya ile Türkiye'nin başarılı sporcuları yetişiyor. Bu hizmetlerin yanı sıra 5 yılda ilçe genelinde hizmete sunulan 62 çocuk parkı ve 12 halı saha ile bir rekora da imza atılmış oldu.



Yeni Unkapanı Kültür Merkezi



Kentin genel sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm adına başarılı kararların alınmasında büyük emeği olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yerinde dönüşüme örnek olacak Unkapanı Kültür ve Hayat Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi. Hızla devam eden inşaat tamamlandığında 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok sosyal alan Samsunluların hizmetine sunulacak.



Yeni yılda tamamlanan projeler açılacak



Selçuklu mimarisi, kesme taş, ahşap yapısı ve konumu ile ülkenin her yerinden ziyaretçi çekecek olan proje başarılı bir planlamanın eseri olarak da dikkat çekiyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un şehre kazandırdığı en önemli yatırımlardan olan yeni belediye hizmet binasında da sona yaklaşılırken 2019 yılının ilk aylarında açılışı planlanıyor. Sağlıklı yaşama açılan bir pencere olarak daha tamamlanmadan vatandaşların ilgi odağı olan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projesi de 2019'da açılışı yapılacak bir diğer proje.



"Gönüllere dokunduk"



Göreve geldiği günden itibaren vatandaşla, esnafla ve STK'lar ile güçlü bir birliktelik kuran İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize hizmetin en iyisini vermek için çaba harcıyoruz. Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Kafe Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu, Gençlik Merkezi, Belediye Yeni Hizmet Binası, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri gibi proje ve yatırımlar, bunlardan sadece birkaçı. Ama her zaman ilk görevimizin gönüllere dokunabilmek olduğunu bilerek çalıştık. Her an hemşehrilerimizle bir arada omuz omuza gönül gönüle olduk. Biz de bu kente ve kentin insanına sevdalıyız. Bu yüzden yapacağımız çok iş, yürüyecek çok yolumuz var" diye konuştu. - SAMSUN

