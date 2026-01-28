İmamoğlu'ndan Adalet ve Eşitlik Vurgusu

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet, her şeyden önce, eğitimde imkan ve fırsat eşitliği demektir. 25 yıl boyunca tek bir kreş bile açmamış olan zihniyet, çocuklar için bile eşitliğe, adalete tahammül edemiyor. Onun için de ilk günden beri bize kreş yaptırmamak, yapılanları kapatmak için uğraşıyorlar. Bugün de çocuklarımız ve İBB kreşleri üzerinden kirli bir siyaset yapmaya çalışanlara tek bir sözüm var: Utanın, utanın; kendi çocuklarınızdan utanın." dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenledikleri mitinglerin 85'incisini Bağcılar'da gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

"Bağcılar'ın güzel insanları, benim can hemşerilerim… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklarım, cesur gençler… Sizleri çok özledim. Her birinize hasretle sarılıyorum. Sizleri çok seviyorum. 10 aydır birbirimizden ayrıyız. Bizi ayıranların niyeti aramıza duvarlar örmek, aramızdaki gönül bağını koparmaktı. Ama başaramadılar. Onlar bizi ayırmaya çalıştıkça, biz birbirimize daha da yakınlaştık. Bu ayrılık birliğimizi, dayanışmamızı, sevgimizi perçinledi. Mücadelemizi, umudumuzu, cesaretimizi büyüttü. Bağcılar, bizi çalışkanlığımızla tanır. Kimseyi ayırmadan, partizanlık yapmadan, yalnızca vatandaşa hizmet etmek için çalıştığımızı Bağcılar çok iyi bilir.

"Darda kalanın, zorda olanın hep yanı başında olduk"

İstanbul'a rekor düzeyde metro kazandıran yönetim olarak, Bağcılar'da ulaşımı kolaylaştıracak çok önemli adımlar attık. Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Yıldız-Mahmutbey arasını açtık. Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nı hizmete açtık. Yine Bağcılar'dan geçecek olan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı çalışmalarını hızlandırdık. Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı'nın çalışmalarını başlattık ve hızla devam ediyoruz. 'İstanbul Yenileniyor' kapsamında başladığımız kentsel dönüşüm projelerinden biri olan 'Bağcılar Kiraz Evler Dönüşüm Projemizi' tamamladık, evleri hak sahipleriyle buluşturduk. Bölgesel İstihdam Ofisimizle işverenlerle iş arayanları bir araya getirdik, istihdama katkı sağladık. Çocukları, gençleri, emeklileri, emekçileri, hiçbir zaman unutmadık. Darda kalanın, zorda olanın hep yanı başında olduk.

"25 yıl boyunca tek bir kreş bile açmamış olan zihniyet, çocuklar için bile eşitliğe tahammül edemiyor"

İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık. Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nu gençlerimizin hizmetine sunduk. İBB tarihinde ilk kez kreşler açtık. Bağcılar'da 3 kreşimizi hizmete sunduk. Çocuklarını gönül rahatlığıyla İBB kreşlerine bırakan anneler de çalışma hayatına katılma fırsatı bulabildiler. Kreşler açıyoruz; çünkü bizim amacımız, ailelerinin gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm çocuklarımızın okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamak. Cumhuriyet, öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet, her şeyden önce, eğitimde imkan ve fırsat eşitliği demektir. 25 yıl boyunca tek bir kreş bile açmamış olan zihniyet, çocuklar için bile eşitliğe, adalete tahammül edemiyor. Onun için de ilk günden beri bize kreş yaptırmamak, yapılanları kapatmak için uğraşıyorlar. Bugün de çocuklarımız ve İBB kreşleri üzerinden kirli bir siyaset yapmaya çalışanlara tek bir sözüm var: Utanın, utanın; kendi çocuklarınızdan utanın.

"Çok köklü bir adalet devrimi yapacağız"

Sevgili dostlarım; biz ne yaptıysak, İstanbul adil bir şehir olsun, milletin parası doğrudan millet için harcansın, vatandaş bu şehrin sahibi olduğunu bilsin diye yaptık. Ülke yönetiminde de aynısını yapacağız. Herkes için, her yerde önce adaleti, önce hürriyeti sağlayacağız. Hiç kimse imkansızlıklar yüzünden kendini darda, zorda hissetmeyecek. Hiç kimse eşitsizliğe, ayrımcılığa uğramayacak, dışlanmayacak. Devletin adil ve merhametli eli herkese aynı şefkatle uzanacak. Kurumlar ve kurallar, herkes için aynı şekilde geçerli olacak. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinecek, herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Türkiye artık günü kurtararak, durumu idare ederek yoluna devam edemez. Hep birlikte, çok büyük, çok köklü bir adalet devrimi yapacağız. Adaletin bereketiyle refaha, huzura kavuşacağız. Adaletin manevi kuvvetiyle birliğimiz, kardeşliğimiz güçlenecek. Bir avuç zalim kaybedecek, bu çalışkan, ahlaklı, koca yürekli millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."