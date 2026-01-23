İmamoğlu'nun Diploması Davası Reddedildi - Son Dakika
23.01.2026 21:19
Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun diplomasının iptali davasının reddine tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Başkan'ın diplomasının iptal işlemine karşı açtığı davada; asıl heyet, süreci hukuki olarak ortaya koymak üzere kurumlara müzekkere yazdı. Müzekkerelerin yanıtı gelmeden 3 kişilik heyetin 2 kişisi başka yerlere atandı. Nöbetçi heyet yürürlüğün durdurulması talebini reddederek geçici görevini tamamladı. Görevlendirilen son heyet İstanbul Üniversitesi avukatlarının savunmaları doğrultusunda davayı reddetti.

Ekrem Başkan 2014'te Beylikdüzü'nde, 2019'da 2 kez ve 2024'te 1 kez İstanbul'da, yalnızca Binali Yıldırım ve Murat Kurum'u değil; Tüm Bakanlar Kurulu'nu, İstanbul'a mitil atmaya gelenleri ve asıl olarak Erdoğan'ı yendi. Seni 4 kere yenmiş ve 5 inci kez yenecek olan rakibini faulle oyun dışına atarak seçim kazanamazsın. Yaşayacağız ve göreceğiz..."

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Son Dakika

