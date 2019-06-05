İnanılmaz Hedefler: Leo Messi Vs Liverpool
1 saat önce
Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest vuruşunda Liverpool'a karşı yarı final birinci ayağı 2018-19 turnuvasında en iyi gol seçildi. Messi, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo'nun golü rekabette birinci gol olarak oyladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06
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