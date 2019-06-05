Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Leo Messi Vs Liverpool
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Leo Messi Vs Liverpool

1 saat önce

Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest vuruşunda Liverpool'a karşı yarı final birinci ayağı 2018-19 turnuvasında en iyi gol seçildi. Messi, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo'nun golü rekabette birinci gol olarak oyladı.

Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki serbest vuruşunda Liverpool'a karşı yarı final birinci ayağı 2018-19 turnuvasında en iyi gol seçildi. Messi, Ivan Rakitic ve Cristiano Ronaldo'nun golü rekabette birinci gol olarak oyladı.
İnanılmaz Hedefler: Leo Messi Vs Liverpool
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06 
Ivan Rakitic, Liverpool, Lionel Messi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi! Serdal Adalı, Mario Gomez iddialarını yalanladı! Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Leo Messi Vs Liverpool
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]