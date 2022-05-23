İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor - Son Dakika
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İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor

23.05.2022 11:29

GÖRÜNTÜ Erciş balık bendinden drone ile genel detaylar Ziyaretçilerden detaylar Balıkların göç yolculuğundan detaylar Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile röportaj Vatandaşlardan Oktay Ur ile röportaj Volkan Akdağ ile röportaj İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi...

GÖRÜNTÜ

Erciş balık bendinden drone ile genel detaylar

Ziyaretçilerden detaylar

Balıkların göç yolculuğundan detaylar

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile röportaj

Vatandaşlardan Oktay Ur ile röportaj

Volkan Akdağ ile röportaj İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor

Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendinde, üremek için suyun akışının tersine yüzen inci kefallerinin göçünü izlemek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerinin, bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele, hayranlıkla izleniyor.

Binlerce ziyaretçi Erciş ilçesindeki balık bendine gelerek, inci kefallerinin eşsiz yolculuğuna tanıklık ediyor. Hafta sonunda Van'ın yanı sıra başka illerden de ilçeye gelenler, balık bendinde hem piknik yapıyor hem de balık göçünü cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, AA muhabirine, insanların inci kefalinin eşsiz yolculuğunu izlemek için balık bendini ziyaret ettiğini söyledi.

İnsan nüfusu arttıkça diğer canlıların neslinin azaldığını, bunun da iyimser bir tablo olmadığını belirten Ceylan, "İnci kefali bu yıl nehir ağızlarını oldukça doldurdu. Popülasyon olarak oldukça zengin göründü. Bildiğiniz üzere onun yaşaması ve üremesi akan tatlı sulara bağlı. Bu tatlı suların debilerinin yükselmiş olması da son derece sevindirici. Biz yine onun yaşamına dokunmaya, onu tanımaya, tanıtmaya ve korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. Çünkü biz birlikte güzeliz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Oktay Ur ise balık göçünün en güzel izlenebildiği balık bendinde yoğunluğun yaşandığını belirtti.

Volkan Akdağ da balık bendinin atmosferinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "İnci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde yaşaması özelliği ile kente değer katıyor. Herkesin gelip bu eşsiz yolculuğa yerin

İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor
İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor
İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor
İnci kefallerinin tatlı sulara göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor

YORUMLAR
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İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi İnci kefalinin üreme göçü su altından görüntülendi VAN VALİSİ, İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİ VAN VALİSİ, İNCİ KEFALİNİN GÖÇÜNÜ İZLEDİ
Kaynak: AA

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