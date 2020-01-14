İncirlik'te 1 teğmen gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İncirlik'te 1 teğmen gözaltına alındı - Son Dakika

İncirlik'te 1 teğmen gözaltına alındı

7 saat önce

İzmir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü'nde görevli bir teğmen gözaltına alındı.

İncirlik'te 1 teğmen gözaltına alındı, System.String[]

İzmir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü'nde görevli bir teğmen gözaltına alındı.


İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 1 teğmen de gözaltına alındı.


Zanlının adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - ADANA

İncirlik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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