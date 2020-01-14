İncirlik'te 1 teğmen gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda İncirlik Üssü'nde görevli bir teğmen gözaltına alındı.



İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 1 teğmen de gözaltına alındı.



Zanlının adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - ADANA