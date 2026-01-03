İnegöl'de 2 Katlı Evde Yangın - Son Dakika
03.01.2026 22:49
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. İtfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

