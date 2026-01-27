İnegöl'de Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
İnegöl'de Dolandırıcılara Operasyon

27.01.2026 19:59
Emel K.'yı dolandıran Rıdvan Eliş ve Emrah Sevmez, mahkemece tutuklandı. 400 gram altına ulaşılamadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emel K.'ya (56) kendilerini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi FETÖ terör örgütü kullanmış" diyerek 400 gram altınını aldıkları iddiasıyla gözaltına altına alınan Rıdvan Eliş (36) ve Emrah Sevmez (27), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Eliş'in altınları aldıktan sonra ortağı Sevmez ile telefonla görüştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak'ta İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir parkta meydana geldi. Telefonla aradıkları Emel K.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgilerinizi 'FETÖ terör örgütü kullanmış" diyerek korkutan şüpheli, tüm altınlarını bir poşete koymasını söyleyip, Yeni Mahalle'deki parka çağırdı. Şüpheli, buluştuğu kadının elindeki poşet içerisindeki 400 gram altını alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Emel K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENEREK ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin Rıdvan Eliş olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Eliş ve birlikte hareket ettiği saptanan Emrah Sevmez'in Kocaeli'de saklandığını belirledi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda 2 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Eliş ve Emrah Sevmez, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı araştırmada, Emel K.'dan alınan 400 gram altına ulaşılamadığı öğrenildi.

Rıdvan Eliş'in, Emel K.'dan altınları aldıktan sonra ortağı Emrah Sevmez ile telefonla görüştüğü anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

