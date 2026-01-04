İnegöl\'de Evde Yangın Korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Saat 21.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesinde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA