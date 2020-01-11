İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

Bursa'da polis ekipleri kaçak telefon operasyonu düzenledi.

İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Bursa'da polis ekipleri kaçak telefon operasyonu düzenledi. Bir iş yerine baskın yapan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak telefon ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında 3 şüpheliyi yakalarken, 9 adet telefon da ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

Son Dakika Haberleri
16:52 Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haber
16:49 Laodikya Antik Kenti'ne 2019'da rekor ziyaretçi - Son Dakika Haber
16:47 Batman'da hayvan hırsızları yakalandı - Son Dakika Haber
16:42 Gemlik körfezinde tekne operasyonu - Son Dakika Haber
16:41 Batman'da kumar baskını - Son Dakika Haber
16:25 Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Son Dakika Haber
16:21 Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 16:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]