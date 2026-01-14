İnegöl'de Kar Topu Gerginliği - Son Dakika
İnegöl'de Kar Topu Gerginliği

14.01.2026 16:27
Çocukların otobüslere kar topu atması sonrası şoför sopa alıp kovalamaca yaşadı. Kamera kayıtları yayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocukların özel halk otobüslerine kar topu atması üzerine çıkan gerginlik kameralara yansıdı. Olayda, sinirlenen bir otobüs şoförünün eline sopa alarak çocukları kovaladığı anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük yaklaşık 10 çocuk, caddeden geçen özel halk otobüslerinin camlarına kar topu attı. Kar toplarının otobüslere isabet etmesi üzerine bazı şoförler duruma tepki gösterdi.

Şoförlerden biri aracını yol kenarına park ederek eline sopa aldı ve çocukların peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların kaçtığı, şoförün ise bir süre kovaladıktan sonra geri döndüğü görülüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yaşananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar hem çocukların tehlikeli davranışlarına hem de şoförün tepkisinin orantısız olduğuna dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Son Dakika

