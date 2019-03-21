İnegöl'de Kitap Okuma Yarışması
1 saat önce
İnegöl'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geleneksel kitap okuma yarışmasına 57 ortaokuldan 165 öğrenci, 32 liseden 92 öğrenci katıldı.
İnegöl
'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geleneksel kitap okuma yarışmasına 57 ortaokuldan 165 öğrenci, 32 liseden 92 öğrenci katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Bilican, müdürlük olarak öğrencilerin sadece akademik gelişimleriyle ilgilenmediklerini belirtti.
Bilican, "Okul öncesinden üniversiteye hazırlık çalışmasına, kurslardan atletizme, kültür gezilerinden danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunu şube müdürlerimiz, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle başarıyoruz. İki gün önce Üniversite Tanıtım Fuarı açılışını yaptık. Bilgi yarışmasının ön elemelerini tamamladık. İnşallah nisan ayında finallerini yapacağız. Bu çalışmalarımız yarının geleceği öğrencilerimiz için."
Okullarında başarı göstererek finale kalan öğrenciler, "inegol.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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