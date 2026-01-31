İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı
31.01.2026 17:22
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle bariyere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa istikametine seyreden Y.A. idaresindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcular E.A. ve U.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Olaylar, Güncel, İnegöl, Bursa

Son Dakika Güncel İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

İnegöl'de Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı
