İnegöl'de TIR ile otomobil çarpıştı

08.01.2026 21:39
İnegöl'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, sağlık durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan G. (18) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar yolunda seyir halinde olan Hasan G. yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) idaresindeki 16 PK 840 plakalı TIR'ın arka kısmına çarptı. Kazada otomobil, TIR'ın altına girerken sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
