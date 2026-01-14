İnegöl'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Divan ile Ahsen sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İki caddenin kesiştiği kavşakta Büşra M. (37) yönetimindeki 16 APY 573 plakalı otomobil ile Ferhat M. (26) idaresindeki 16 BLV 391 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 APY 573 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete çarparak dururken, kazada her iki otomobil sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.