TFF 2'nci Lig'de Play-Off'ta elenen İnegölspor'da kongre tarihi belli oldu.

İnegölspor'da ilk kongre 3 Ağustos'ta yapılacak, çoğunluk sağlanamaz ise 10 Ağustos'ta toplanacak ikinci kongrede yeni yönetim belirlenecek. Adaylığı merak konusu olan mevcut Başkan Münür Kanar, "Biz göreve geldiğimizde Play-Off oynayacağımız sözünü vermiştik ve gerekeni yaptık. Kongre tarihimiz belli oldu. Yeniden adayız. Üyelerimiz bize yeniden bu görevi layık görürse İnegölspor'u en iyi yerlere taşımanın mücadelesini vereceğiz" dedi.