Ekonomi

INFINIA'dan Yeni Yapılanma ile Büyüme Hedefi

29.01.2026 12:16
INFINIA, mühendislik ve teknoloji operasyonlarını bir araya getirerek MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyor.

Teknoloji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren INFINIA, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda mühendislik ve teknoloji operasyonlarını "INFINIA Advanced Elektronik AŞ" çatısı altında bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yapılanma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Körfez bölgesinde hızlanan ihracat ve ileri teknoloji projeleriyle uyumlu şekilde, şirketin kurumsal konumlandırmasını daha net ve güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

Şirket, bu kapsamda "ileri elektronik" perspektifiyle savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, nesnelerin interneti (IoT) çözümlerinden finansal teknolojilere uzanan geniş bir yelpazede donanım yazılım entegrasyonuna dayalı uçtan uca teknoloji geliştirme kabiliyetini daha görünür kılmayı hedefliyor.

INFINIA'nın son dönemde MENA pazarında yürüttüğü projelerde entegre çözüm üretme kapasitesi öne çıkıyor.

Şirketin, Katar Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen insansız hava ve deniz araçları çözümleri, Türkmenistan'a ihraç edilen taktik oda simülatörü ve Körfez'de enerji şirketlerine yönelik akıllı IoT sistemleri örnekler arasında yer aldı.

Ayrıca şirket, iştiraklerinden Plan-S'nin "Yeni Uzay", Fizix'in simülasyon ve ileri mühendislik hesaplamaları, INFUN'un ise interaktif deneyim teknolojileri alanında gösterdiği faaliyetlerle 2026 itibarıyla ihracat hacmini ve uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Mena, Son Dakika

