ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 87-83 mağlup etti.

Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek

Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi

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