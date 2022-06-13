Kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kağıt fabrikasında yangın

13.06.2022 10:22

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Birmingham kentinde bulunan Smurfit Kappa şirketine ait kağıt fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada bulunan 8 bin ton sıkıştırılmış kartonun alev almasının ardından yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer fabrika çevresinde yaşayan vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

İtfaiye yetkilileri, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

(İHA)

Kağıt fabrikasında yangın
Kağıt fabrikasında yangın
Kağıt fabrikasında yangın
Kağıt fabrikasında yangın

YORUMLAR
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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Balık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Balık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt fabrikasında yangın - Son Dakika

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