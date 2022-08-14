İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti - Son Dakika
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İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti

14.08.2022 13:02
İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti

İngiltere'de tren sürücülerinin (vatmanlar ve makinistler) bu hafta sonunda 24 saatlik karar alarak greve gitmesi, ülkede raylı ulaşımın büyük çaplı aksaklıkların oluşmasına neden oluyor.

İngiltere'de tren sürücülerinin (vatmanlar ve makinistler) bu hafta sonunda 24 saatlik karar alarak greve gitmesi, ülkede raylı ulaşımın büyük çaplı aksaklıkların oluşmasına neden oluyor.

İngiltere'de raylı ulaşım sendikalarından Aslef'in üyesi 9 şirketin çalışanı tren sürücüleri, hafta sonuna yayılmış şekilde, farklı bölgelerde ve farklı çalışma zamanlarında toplam 24 saat süren iş bırakma eylemine devam ediyor.

Ülkede hafta sonu evlerinden işlerine ya da ülkenin farklı noktalarında uzun zaman önce planlanmış tatillerini yapmak için yola çıkan milyonlarca tren yolcusu, terminallerde uzun süre bekledikten sonra planlarını değiştirmek veya iptal etmek zorunda kalıyor.

Ülke çapında 9 farklı şirket için çalışan yaklaşık 6 bin tren sürücüsü, greve katılarak ülkede raylı sistemin neredeyse tamamen tıkanmasına neden oldu.

Ten sürücüleri, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını talep ediyor.

Londra'da neredeyse hafta sonunun tamamına yayılmış şekilde, hafif raylı tren seferlerinin ve Great Western, Greater Anglia, LNER ve Hull adlı şirketlere ait şehirler arası tren seferlerinin tümü, grev kapsamında iptal edilmiş durumda.

Halen diğer şirketlerin devam eden seferlerinde ise aniden artan yolcu talebi nedeniyle ciddi seviyede yoğunluk yaşanıyor.

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,4 artış kaydetti.

İngiltere'de son verilerle birlikte enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyonla mücadele için geçen hafta son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e artırdığı bildirmişti.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiğin belirtilirken, İngiliz ekonomisin ise bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği tahmininde bulunulmuştu.

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İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1 daraldı
Kaynak: AA

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