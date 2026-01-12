İngiltere'de Veri Yasası Kapsamında Yeni Düzenleme

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, parlamentoda geçen yıl kabul edilen ve 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan Veri Yasası'nın rıza dışı sahte cinsel görüntü üretmeyi ve üretme talebinde bulunmayı suç kabul eden maddesinin bu hafta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Parlamentoda düzenlenen "Rıza dışı dijital sahte cinsel içerik üretimi" başlıklı oturumda konuşan Kendall, ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'ta son günlerde kişilerin rızası olmadan yıkıcı cinsel içerikler üretildiğini söyledi.

Bu görüntülerin, X platformunda dolaştığını ve yasa dışı olduğunu vurgulayan Kendall, bunlar arasında küçük kız çocuklarının cinsel istismarına sebep olacak görüntülerin dahi yer aldığını aktardı.

Kendall, cinsel içeriklerin yanı sıra darp edilmiş ve öldürülmüş insan görüntüleri oluşturulduğunu söyleyerek, "Bunlar zararsız görüntüler değil, kadınları ve kızları orantısız şekilde hedef alan silahlar." dedi.

Geçen hafta yapılan düzenlemeyle Grok'ta görüntü oluşturma yetkisini sadece ücretli abonelere verilmesine değinen Kendall, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.

Kendall, "Para öderseniz bunları yapabilirsiniz' anlamına geliyor." diyerek, X'i cinsel istismardan para kazanmakla suçladı.

X'e inceleme sonucu gelmeden "harekete geçme" çağrısı

İngiltere'deki Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında başkasının rızası olmadan özel görüntülerinin paylaşılmasının suç olduğuna dikkati çeken Kendall, "Bu hem kişiler hem de platformlar için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Kendall, bu suçun geçen yıl kabul edilen ve Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen Veri Yasası kapsamında da ele alınacağını belirterek, "Geçen yıl kabul edilen Veri Yasası, rıza dışı özel görüntü üretmeyi ya da üretme talebinde bulunmayı suç kabul ediyor. Söz konusu suçla ilgili yasanın bu hafta yürürlüğe gireceğini duyuruyorum." diye konuştu.

Bu suçun, Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında da öncelikli suçlar arasına alınacağının altını çizen Kendall, "Bu tür içerikleri üretenler ya da üretme talebi yapanlar, yasanın tüm gücüyle karşılaşacak. X de dahil buna olanak sağlayan platformlar da hesap vermeli." ifadelerini kullandı.

X'e karşı resmi inceleme başlatan İngiltere İletişim Ofisine (Ofcom) bir zaman çizelgesi ortaya koyma çağrısı yapan Kendall, X'in Ofcom incelemesinin sonuçlanmasını beklemeden adım atması gerektiğini vurguladı.

Kendall, gerekli görülmesi halinde bu tür içeriklerin yer aldığı platformlara küresel gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezası ve erişim engeli getirilebileceği uyarısında da bulundu.

"Teknoloji şirketleri güvenli platformlar oluştursun"

Diğer cinsel içerikli görüntü oluşturma araçlarının da engelleneceğini kaydeden Kendall, "Teknoloji şirketlerinin Ofcom yönergelerine uygun şekilde, geç kalmadan kadın ve kızlar için güvenli platformlar oluşturmasını istiyoruz. Bunu yapmaya hazır değillerse, ben daha ileri gitmeye hazırım." diye konuştu.

Kendall, bunun ifade özgürlüğüne saldırı olmadığına işaret ederek, İngiliz yasaları, kültürü ve toplumsal yapısına uygun olan adım olduğunu dile getirdi.

İngiltere'de 19 milyon X kullanıcısı olduğunu aktaran Kendall, "Yapay zeka, çok önemli değişimleri sağlama potansiyeline sahip. Ancak bu imkanları kullanırken, insanların internette güven içinde olduğundan da emin olmalıyız." dedi.