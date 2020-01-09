İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali - Son Dakika Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

7 saat önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin yakın zamanda gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete geçebileceğini belirterek, ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi adımının sinyalini verdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin yakın zamanda gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete geçebileceğini belirterek, ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi adımının sinyalini verdi.

Banka'nın enflasyon hedefine ilişkin Londra'da düzenlenen toplantıda konuşan Carney, şirketlerin AB'den çıkış sürecine ilişkin daha net bir takvime sahip olmasına rağmen, gelecek dönemde ekonominin yeniden büyümesini artırmasına ilişkin herhangi bir garantinin olmadığını kaydetti.

Carney, "Ekonominin yeniden büyümesini artırması tabi ki garanti değil. Ekonomimiz cansız ve halsiz bir şekilde büyüme gösterdi. Enflasyon ise hedeflenen seviyenin altında. Gayet uygun bir şekilde Para Politikası Kurulu üyeleri arasında İngiltere'de büyümenin ve enflasyonun artırılmasını desteklemek amacıyla yakın vadeli esaslar konusunda bir müzakere söz konusu." İfadelerini kullandı.

Carney, "Küresel büyümeden ve gelecekteki ticari ilişkilerimize ilişkin olasılıklardan kaynaklı aşağı yönlü riskler var. Eğer aktivitede zayıflığın devam ettiğine ilişkin kanıtlar artarsa, bankanın sahip olduğu görece sınırlı faiz indirimi alanı içerisinde, risk yönetimi değerlendirmemiz hızlı bir şekilde bu duruma cevap verir. "şeklinde konuştu.

Bankanın olası faiz indirimi adımında hareket alanına da açıklık getiren Carney, "Bütünüyle bakıldığında geleneksel ve geleneksel olmayan politika alanının faizde aşağı yukarı 250 baz puan indirime denk geldiğini söylemek makul bir değerlendirme." dedi.

Carney'nin açıklamalarının ardından İngiliz sterlini Londra saatiyle 10.36'da ABD doları karşısında yüzde 0,6 değer kaybederek 1,3096 seviyesine geriledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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