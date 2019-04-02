Son Dakika Haberleri: İnönü'de 98 Yıl Coşkusu

İnönü'de 98 Yıl Coşkusu

1 saat önce

2. İnönü Zaferi'nin 98 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İnönü Belediyesi tarafından Fener Alayı Yürüyüşü ve Mithat Körler konseri düzenlendi.

İnönü'de 98 Yıl Coşkusu, System.String[]

İnönü Kapalı Pazar Yeri'nde başlayan Fener Alayı Yürüyüşüne İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş İlçe merkezinde devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Aynı meydanda, Mithat Körler sahne alarak binlerce İnönü'lü vatandaşlara konser verdi.

2. İnönü Zaferi'nin 98 Yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Başkan Bozkurt, '' İnönü, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde çok özel bir yeri ve önemi olan bir zaferdir. Benzerine az rastlanır kahramanlıkların yaşandığı bu topraklarda İnönü'nün faktörü elbetteki çok büyüktür. İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ''Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz'' sözünün söylendiği yerdir. Bizler de bu toprakların önemine binaen her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz'' dedi.

Gece Mithat Körler konseri ve havai fişek gösterilerinin ardından vatandaşların Başkan Kadir Bozkurt'la hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:41 Kaynak: Bültenler

Kadir Bozkurt, Mithat Körler, Güncel
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