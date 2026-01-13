İnşaat Sektöründe Maliyet Artışları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İnşaat Sektöründe Maliyet Artışları Devam Ediyor

İnşaat Sektöründe Maliyet Artışları Devam Ediyor
13.01.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Şişman, girdi maliyetlerinin dengelenmesi ve kalıcı çözümler bekliyor.

Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, sektör olarak beklentilerinin girdi maliyetlerini dengeleyecek, üretimi ve yatırımı destekleyecek kalıcı adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat sektöründe maliyet artışları hız kesmeden devam ediyor. Kasım 2025 verilerine göre, ülke genelinde inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 23,93 oranında artış gösterirken, aylık artış ise yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, İnşaat Komisyonu üyesi ve Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, bu artışları birebir hissettiklerini belirterek "Demirden çimentoya, işçilikten nakliyeye kadar hemen her kalemde yaşanan yükselişler, projelerin bütçelerini zorlamakla kalmıyor, yeni yatırımların planlanmasını da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle yıllık bazdaki yüzde 23,93'lük artış, konut ve ticari yapı maliyetlerinin artık sürdürülebilir sınırları zorladığını açıkça ortaya koyuyor. Aylık yüzde 1,14'lük artış ise maliyetlerin hala yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde konut fiyatları ve ihale bedelleri üzerinde baskının devam edeceğine işaret ediyor. Sektör temsilcileri olarak beklentimiz; girdi maliyetlerini dengeleyecek, üretimi ve yatırımı destekleyecek kalıcı adımların bir an önce hayata geçirilmesidir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Sektöründe Maliyet Artışları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:31:58. #7.11#
SON DAKİKA: İnşaat Sektöründe Maliyet Artışları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.