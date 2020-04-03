"İnsafsız"a yeni yorum
6 saat önce
Şarkının aranjesini bugüne kadar birçok ünlü isimle ortak projeler yapan Mert Aydın üstlendi.
Şarkının aranjesini bugüne kadar birçok ünlü isimle ortak projeler yapan Mert Aydın üstlendi.
Azka Müzik'ten yayınlanan şarkıya Emrah Özbilen yönetmenliğinde bir de klip çekildi. -5 derecede çekimleri yapılan klipte Cerem Onurluer zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:08
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