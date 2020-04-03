"İnsafsız"a yeni yorum

Şarkının aranjesini bugüne kadar birçok ünlü isimle ortak projeler yapan Mert Aydın üstlendi.



Azka Müzik'ten yayınlanan şarkıya Emrah Özbilen yönetmenliğinde bir de klip çekildi. -5 derecede çekimleri yapılan klipte Cerem Onurluer zor anlar yaşadı.