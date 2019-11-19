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İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti

6 saat önce

Türkiye'nin büyük zirvelerinden biri olan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi (İKZ9) 14-15 Kasım tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirildi.

İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti, System.String[]

Türkiye'nin büyük zirvelerinden biri olan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi (İKZ9) 14-15 Kasım tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirildi.


'Geleceğe İz Bırak' mottosuyla, geleceği birlikte tasarlamak ve kurumsal geleceğe değer katmak amacıyla 14-15 Kasım tarihlerin Mersin'de bir otelde 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) koordinasyonunda gerçekleşen Zirve'de Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi kavramların getirdiği yıkıcı teknolojilerin kökten değiştirdiği; iş dünyasının iş yapış şekillerini, liderlik, öğrenme ve yönetilme biçimlerinin masaya yatırılırken, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.


Dünya markalarını, profesyonel konuşmacılar ve iş dünyası ile buluşturan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde; küresel trendler, yeni iş modelleri, dijital dönüşüm süreci ve getirdiği yenilikler, iş dünyasının başarılı uygulamaları konuşuldu. İş dünyasını dünya markaları ve geleceği tasarlayan profesyonel konuşmacılarla buluşturan zirve, marka-marka, marka-katılımcı, katılımcı- katılımcı arasında sürdürülebilir bir network ağı ile yeni iş modelleri ve iş birlikleri hedefliyor.


Zirvede önemli kuruluş temsilcileri yer aldı


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi rektörlük temsilcileri ve öğretim üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcileri zirveye katıldı.


Dünya markalarını, profesyonel yöneticileri ve 750'den fazla iş dünyası temsilcisini ağırlayan zirvede dünyaca ünlü markaların CEO ve üst düzey yöneticileri, akademisyenler; insan yönetimi, dijital dönüşüm, kurumsallaşma ve markalaşma konularında görüşlerini paylaşıp, sunumlarını gerçekleştirdiler. - MERSİN

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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