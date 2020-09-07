İnsansız hava aracı 'Alpagut'a yeni destek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası insansız Hava Aracı Yarışması"nın 'Detaylı Tasarım Raporları' aşamasını geçerek hem yeni destek aldı hem de yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Geliştirme Kulübü öğrencilerinin kurduğu 'Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı' ürettikleri insansız hava aracı (İHA) 'Alpagut' ile yarışmaların son aşamasını da başarıyla geçti.

TÜBİTAK tarafından 'Döner Kanat' ve 'Sabit Kanat' kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında 12'si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı organizasyonda başarılı bulunan Bartın Üniversitesi öğrencileri son aşamayı da geçerek 4 bin lira İHA geliştirme desteği daha almaya hak kazandı.

Bir önceki aşamalarda 8 bin lira destek alan öğrenciler, son aşama ile TÜBİTAK tarafından toplam 12 bin liralık bir desteğe layık görüldü.

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı Takım Kaptanı Serkan Özdemir, Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak donanımlı ve güçlü insansız hava araçları üretmek, değişime ve gelişime öncü çalışmalar yaparak bu alanda söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek, 'İstikbal göklerdedir' sözünden hareketle göklere de imza atacak öğrencilere, geleceğin mühendislerine ve ülkenin beyin gücüne inandıklarını belirtti.