İnternetten alışveriş yapanlar akaryakıt istasyonlarından siparişlerini teslim alacak - Son Dakika

İnternetten alışveriş yapanlar akaryakıt istasyonlarından siparişlerini teslim alacak

PANDEMİ döneminde e-ticaret alışverişleri çok artış gösterince kargo firmaları yoğun bir mesaiye başladı.

İnternetten alışveriş yapanlar akaryakıt istasyonlarından siparişlerini teslim alacak, System.String[]
PANDEMİ döneminde e-ticaret alışverişleri çok artış gösterince kargo firmaları yoğun bir mesaiye başladı. Bu durum ise e-ticaret platformlarını yeni bir teslimat arayışına yönlendirdi. Yaygın satış yapan e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Hepsiburada, akaryakıt sektöründe hizmet veren Petrol Ofisi'nin istasyonları kullanılarak ürün teslimatı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Hepsiburada, 2018 yılında başlattığı, müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alabildiği "Hepsimat" hizmetinde müşterilerinin 7 gün 24 saat teslimatlarını alabildiği yeni bir uygulamaya geçiyor. Akaryakıt markası Petrol Ofisi ile anlaşan Hepsiburada müşterileri siparişlerini kendilerine yakın teslimat noktalarından istedikleri saatte alabilecek.

İlk aşamada uygulamanın İstanbul'da Petrol Ofisi'nin Levent ve Üsküdar'daki istasyonlarında başlaması beklenirken kısa süre içinde önce İstanbul'a, ardından Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

Petrol Ofisi iş birliği ve Hepsimat hizmeti ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci "Hepsiburada olarak daima müşterilerimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Onların beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştiriyoruz. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmeti, müşterilerimizin kargo teslimat saati ve yeri konusundaki ihtiyaçlarına yeni bir alternatif sunmak amacıyla doğdu. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaymak. Bunun için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye kadar artırmayı planlıyoruz. 2018 yılı itibariyle farklı teslimat noktalarında hizmet verdiğimiz Hepsimat için Petrol Ofisi ile iş birliğine giderek bir ilke imza attık. E-ticarette ilk kez akaryakıt istasyonları siparişler için teslimat noktası olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu yenilikle birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam etmekten ve partnerimiz Petrol Ofisi ile bu başlangıcı yapmaktan mutluyuz" dedi.

Petrol Ofisi istasyonlarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan birer hizmet noktası olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ise "1.800'e ulaşan istasyon sayımızla, lideri olduğumuz Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük ve en yaygın istasyon ağına sahibiz. Petrol Ofisi istasyonları, salt akaryakıtta değil, aynı zamanda alışverişten para transferine kadar müşterilerimizin birçok alandaki ihtiyaçlarının, lidere yakışır ve en ideal şekilde, 7/24 aralıksız karşılandığı birer hizmet noktasıdır. Petrol Ofisi olarak, müşteri deneyimini arttıracak projelere büyük önem veriyoruz ve bu doğrultuda önemli geliştirmeler yapıyor, iş birlikleri sağlıyoruz. Hepsiburada iş birliğimiz ile istasyonlarımızda verdiğimiz zengin hizmet çeşitliliğine, önemli bir yenisini daha eklemiş olduk. Hepsiburada ile iş birliğimiz çerçevesinde, sadece Petrol Ofisi istasyonlarında yer alacak Hepsimat noktaları ile Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilke daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

HEPSİMAT İLE SİPARİŞ NASIL TESLİM ALINIR?

Kullanım ile ilgili bilgi veren Taner Timirci sözlerini şöyle noktaladı: "Hepsiburada'dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde 'Teslimat Noktasına Gönder' seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan teslimat noktalarından birini seçebiliyor. Buna göre müşteriler kendileri için uygun olan teslimat lokasyonunu işaretleyip, 'standart', 'yarın teslimat' ve 'bugün teslimat' seçeneklerini değerlendirerek siparişlerini diledikleri saatte Hespimat teslimat noktalarından teslim alabiliyor. 'Hepsimat' adını verdiği bu hizmet için iş ortaklarının sayısını artırmak, 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye kadar çıkarmayı hedefliyor."


- İstanbul

Petrol Ofisi, Hepsiburada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternetten alışveriş yapanlar akaryakıt istasyonlarından siparişlerini teslim alacak - Son Dakika

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