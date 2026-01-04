Irak, Ayn el-Esed Üssü'nü Devralıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Irak, Ayn el-Esed Üssü'nü Devralıyor

Irak, Ayn el-Esed Üssü\'nü Devralıyor
04.01.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani, DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD öncülüğündeki koalisyondan üs devralacak.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgede bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Üssü'nü devralacaklarını söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İranlı General Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuştu. Sudani, önümüzdeki günlerde terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında bölgede bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü devralacaklarını duyurdu. Sudani, "Hayatını kaybedenlerin fedakarlıklarını korumak ve Irak halkının esenliğini sağlamak adına, ulusal egemenlik meselesini tamamlamak için aralıksız çalıştık. Bu süreçte uluslararası koalisyonun Irak'taki varlığını sona erdirme noktasına ulaştık ve önümüzdeki günlerde Ayn el-Esed Üssü'nü teslim alacağız" dedi.

"Bu adım, Irak'ı korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır"

Ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması değinen Irak Başbakanı, silahların yalnızca devlet kontrolünde olması gerektiğini vurgulayarak, bu vizyonunun ülke egemenliğini güçlendireceğini kaydetti.

Sudani konuşmasında, "Bu adım Irak'ı hedef almak değil, aksine onu korumak ve saldırmak isteyenlerin bahanelerini ellerinden almaktır. Silahsızlanma süreci tamamen Irak'ın kendi kararıyla yürütülecektir. Dini merciler de silahların toplanması ve yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

"6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek hain bir saldırı gerçekleştirildi"

Sudani ayrıca "6 yıl önce, ulusal egemenliğimiz ihlal edilerek, zafer liderleri ve yoldaşları Ebu Mehdi el-Mühendis ile General Kasım Süleymani'ye yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Havalimanı cinayeti, uluslararası yasaların dokunulmaz kıldığı güvenli sivil bir alana yönelik büyük bir ihlaldi; dini merciler de bu olayı vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi" şeklinde konuştu.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD ordusunun Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak, Ayn el-Esed Üssü'nü Devralıyor - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Irak, Ayn el-Esed Üssü'nü Devralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.