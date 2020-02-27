Irak sınırındaki üs bölgelerine TSK iş birliğiyle kesintisiz enerji - Son Dakika
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Irak sınırındaki üs bölgelerine TSK iş birliğiyle kesintisiz enerji

6 saat önce

Dicle Elektrik, sorumluluk alanı dahilinde bulunan Irak ve Suriye sınırında yer alan askeri üs bölgelerinin olumsuz hava koşulları yüzünden enerjisiz kalmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Irak sınırındaki üs bölgelerine TSK iş birliğiyle kesintisiz enerji, System.String[]

Dicle Elektrik, sorumluluk alanı dahilinde bulunan Irak ve Suriye sınırında yer alan askeri üs bölgelerinin olumsuz hava koşulları yüzünden enerjisiz kalmaması için yoğun çaba gösteriyor. Irak sınırında 2 bin rakımlı iki ayrı üs bölgesini besleyen enerji nakil hattında yaşanan arıza, yer yer 3 metreyi aşan kara rağmen Dicle Elektrik ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nın iş birliği sonucu kısa sürede giderildi.


Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, diğer aboneleri gibi sorumluluk alanı dahilinde yer alan sınır hattındaki askeri üs bölgelerine de her mevsimde kesintisiz enerji verebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Zaman zaman olumsuz hava koşullarının çıkardığı engeller ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yapılan iş birliğiyle aşılıyor. Bu iş birliğinin son örneği Şırnak'ta yaşandı.


Hatta arıza yaşandı


Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında yer alan 2 bin rakımlı iki ayrı üs bölgesine elektrik enerjisi taşıyan nakil hatlarında önceki gün arıza yaşandı. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelen arıza yüzünden iki üs bölgesi de ana şebekeden enerji alamayınca, durum Dicle Elektrik'e iletildi. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Uludere işletme şefliğine bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri arızayı tespit edebilmek için kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı dağlık ve kayalık bölgede kontrollere başladı. Boylarını aşan kara batmamak için ayaklarına hedik takan ekipler, aşırı kar ve çığ tehlikesi yüzünden çalışmalardan sonuç alamayınca, durum üs bölgelerinin bağlı olduğu 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na iletildi.


TSK ile iş birliği yapıldı


Yapılan görüşmelerin ardından birlikte hareket edilmesi ve iş birliği ile arızanın yerinin tespit edilerek giderilmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait paletli kar aracı ve kar motosikletlerinin de kullanıldığı planlı çalışma sonucunda kısa sürede üs bölgelerine elektrik enerjisi sağlayan iletim hattındaki arızanın yeri belirlendi. Dicle Elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından sınırdaki üs bölgelerine yeniden elektrik verilmeye başlandı. - ŞIRNAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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