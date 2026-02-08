Irak'ta Gümrük Tarifeleri Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Irak'ta Gümrük Tarifeleri Protesto Edildi

08.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta tüccarlar, gümrük tarifelerinin artırılmasını protesto ederek satışların düşeceğini belirtti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta tüccarlar gümrük tarifelerinin artırılması kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan tüccarlar, kararın satış ve alışveriş hareketliliğini olumsuz etkilediğini ve ürün fiyatlarını yükselttiğini dile getirdi. Kararın ertelenmesi ya da verginin düşürülmesi çağrısında bulunan tüccarlar, talepleri karşılana kadar gerve gidebileceklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan elektrik malzemeleri ithalatçısı Ömer Hadisi, 32 çalışanının bulunduğunu ifade ederek, "Yeni gümrük tarifesi sürerse ve bizden belirlenen kesintileri almaya devam ederlerse kepenk kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

Yeni tarifeyle ülke genelinde piyasalarda 6 ay ile 1 yıla kadar durgunluk yaşanabileceği uyarısı yapan Hadisi, satış seviyesinin de yüzde 70'e kadar azalabileceğini savundu.

Iraklı tüccar, "Yeni gümrük tarifesi kararı zalim ve haksız bir karardır. Yeni tarifiye göre ithal edeceğimiz ürünlerimize yüzde 36 oranında vergi konuldu ve bu yüzde 40'e varacak." sözleriyle kararı eleştirdi.

Gösteri alanında bulunan Iraklı Milletvekili Ahmed Saadi de, hükümetin aldığı yeni gümrük tarifesi kararına karşı olduklarını söyleyerek, "Bunlar rastgele ve doğru olmayan kararlar. Tüccar zulme uğruyor. Meclis olarak bu kesimle dayanışma içerisindeyiz ve sadece günlük işleri yürütme görevi olan hükümetin aldığı bu karar yetkisi dahilinde değil ve mahkeme tarafından veto edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer gösteriler Basra'daki tüccarlar tarafından da düzenlendi.

Yeni gümrük tarifesi nedir?

Irak'ta hükümet birçok ithal mal ve ürüne, özellikle lüks ve zorunlu olmayan ürünlere, yüzde 15 oranında genel gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Bu uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar kapsamında ayrıca, ithal otomobillere (2025 model ve sonrası hibrit araçlar dahil) yüzde 15 gümrük vergisi getirilmişti.

Hükümet ise, bu adımın petrol dışı gelirleri artırmak ve ticareti düzenlemek amacıyla atıldığını belirtiyor. Buna karşılık çok sayıda tüccar, kararın ithalat maliyetlerini artırdığını ve piyasada fiyatların yükselmesine yol açtığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Irak'ta Gümrük Tarifeleri Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:44:29. #7.11#
SON DAKİKA: Irak'ta Gümrük Tarifeleri Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.