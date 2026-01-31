Irak'ta Maliki'ye Destek

Irak'ta Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki gösterdiği Nuri el-Maliki'nin adaylığına desteklerini yineledi.

Koordinasyon Çerçevesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanın seçilmesinin tamamen Irak'a ait anayasal bir mesele olduğu belirtilerek, bunun dış dayatmalardan uzak şekilde yapılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, başbakanlık için adayları Maliki'ye desteklerinin sürdüğü ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Maliki'nin adaylığına tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarına işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." demişti.

Trump'ın tepkisi sonrası ise Maliki ve ABD arasındaki ilk temas dün gerçekleştirilmişti.

Maliki ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ele alınmıştı.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının Maliki olduğunu açıklamıştı.