Irak\'ta Rafineri Yangını: 1 Ölü, 13 Yaralı

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'nin kompresör bölümünde, dün saat 19.45'te yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin saat 20.00'de kontrol altına alındığı, tüm söndürme ve soğutma işlemlerinin ise saat 20.15'te tamamlandığı kaydedildi.
Bakanlık, yangının günlük rutin işlemlerden biri olan kompresör değişimi sırasında çıktığını duyururken, olayda 1 rafineri çalışanının yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
